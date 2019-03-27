Gediz'deki Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyündeki orman yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Kütahya
'nın Gediz
ilçesine bağlı Köpenez köyündeki orman yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Köpenez köyü, Gediz çayı kenarında bulunan söğüt ağaçlarının, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu başlayan yangın, kısa sürede 200 metrekare alana yayıldı.
Yangın bölgesine sadece 50 metre mesafede olan ormana sıçraması itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile önlendi. Yangına Gediz ve Hisarcık
itfaiye ekipleri müdahale etti.
Köpenez köyü Muhtarı Ali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, "Arazimizde bir yangın çıktı. 200 metrekare alanda çıktı. Çok şükür ormana sıçramadan yangın söndürüldü. İtfaiye
ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:59 Kaynak: İHA
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