Evleri gözlerinin önünde küle döndü - Son Dakika

Evleri gözlerinin önünde küle döndü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 07.00 sıralarında Gümele köyünde Mehmet Koç'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafında bulunan Nurullah Soylu'ya ait eve sıçradı. Yangına Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangında, 2 ev kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın köylüler tarafından görüntülenirken, jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.