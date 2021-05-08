Gediz Deltası'nda flamingo yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası'nda yuva kuran yaklaşık 20 bin flamingo çiftinin yavruları yumurtalarından çıkıyor.

Doğa Derneğinden yapılan açıklamada, kış aylarında kur danslarına başlayan, nisan ayının başında da deltadaki üreme adasında kuluçkaya yatan flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda yıllık ortalama 18-20 bin çift flamingonun ürediği bildirildi.

Deltadaki flamingoların yavrularının yumurtalarından çıkmaya başladığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, flamingoların yaz aylarında bir 'kreş' oluşturacaklarını ve yavrulara toplu olarak bakacaklarını belirtti.

Bu yıl kuş nüfusunun belirlenmesine yönelik çalışmaların Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile DKMP İzmir Şube Müdürlüğünün gözetiminde gerçekleştirildiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Dünyadaki her 10 flamingodan birine İzmir'in yaşam vermesi büyük bir ayrıcalık. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Gediz Deltası ve onun sunduğu yaşam her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DKMP ile yürüttüğümüz bu çalışma Deltanın daha fazla tanınması, sevilmesi ve yaşatılması için büyük önem taşıyor. Deltadaki kuşların yaşamına gün be gün şahitlik yapmak ve bunu paylaşmak bizim için hem bir mutluluk kaynağı hem de bir görev. Pandemi koşullarında özel izinle sürdürdüğümüz çalışmamız önümüzdeki dönemde gönüllülerimize de açık olacak."