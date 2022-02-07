Gediz Deltası'ndaki yaban hayatı fotokapanla kayda alınıyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası'ndaki yaban hayatı, fotokapanlarla kayıt altına alındı.

Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile, Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan delta, üzerinde yer alan İzmir Kuş Cenneti ile tanınıyor.

UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan deltada yaklaşık 300 kuş türü tespit edildi.

Genelde kanatlılarla bilinen deltadaki orta ve büyük memeli hayvanların tespiti ve yaban hayatını tehdit eden unsurların belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliğiyle devam eden çalışma kapsamında belirlenen noktalara 10 fotokapan yerleştirildi.

Makilik alan, tuzcul bozkır, sazlıklar ve tepelerdeki fotokapanlara tilki, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi ve yılkı atlarının görüntüleri yansıdı.

Gündüz ve gece kaydedilen görüntülerde hayvanların yaban alanlarında geçirdikleri anlar, su ve yemek arayışları yer aldı.

Doğa Derneği ekibi, bölgede ayrıca dışkı ve ayak izi inceleme yöntemiyle tür tespiti çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmanın 2023'ün ilk 3 ayında tamamlanması ve fotokapan görüntülerine yansıyan yaban hayvanlarının kayıt altına alınması hedefleniyor.

"Orası boş bir bölge değil"

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, AA muhabirine, 2 yıllık bir çalışmayı kurumların iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arslan, Gediz Deltası'nın UNESCO Doğa Dünya Mirası ilan edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaları tamamlamak, yaban hayatına yönelik tehditleri belirlemek, hayvanların yaşam alanlarını tespit etmek, su kaynaklarına ulaşmak için kullandıkları alanları işaretlemek gibi amaçlarının olduğunu ifade etti.

Fotokapan görüntülerinden bölgedeki hayvan popülasyonunun net olarak tahmin edilemeyeceğini ancak yaban hayatının kayıt altına alındığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Çakal, tilki, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi, yılkı atlarının olduğunu biliyorduk, bu çalışmayla kontrol altına almış olduk. Bölgeye büyük bir baskı var. Gediz Deltası büyük bir boşluk gibi görünüyor ama aslında boş değil orada bir yaban hayatı var bu görüntüler de onu gösteriyor. Araştırmamız sürüyor."

Şafak Arslan, dışkı ve ayak izi inceleme yöntemiyle bölgede kaya sansarı ve yaban kedisinin de yaşadığını tespit ettiklerini ancak bu hayvanlara ait görüntülerin henüz fotokapanlara yansımadığını aktardı.