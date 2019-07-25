Son Dakika Haberleri: Gediz Deltası'ndan UNESCO'ya çağrı: Nesli tükenecek canlılar mirasımız, korumalıyız
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Gediz Deltası'ndan UNESCO'ya çağrı: Nesli tükenecek canlılar mirasımız, korumalıyız

58 dakika önce

İzmir'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Doğa Derneği tarafından yürütülen çalışmaya ünlü sanatçı Tarkan da destek verdi

Gediz Deltası'ndan UNESCO'ya çağrı: Nesli tükenecek canlılar mirasımız, korumalıyız, System.String[]
İzmir'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Doğa Derneği tarafından yürütülen çalışmaya ünlü sanatçı Tarkan da destek verdi.

Kampanya, Gediz Deltası'nda yaşayan ama küresel ölçekte tehlikede olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi türlerin korunmaya alınarak deltanın gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde aktarılmasını hedefliyor.
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Doğa Derneği, İzmir, Gediz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:07 
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