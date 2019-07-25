Gediz Deltası'ndan UNESCO'ya çağrı: Nesli tükenecek canlılar mirasımız, korumalıyız
58 dakika önce
İzmir'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Doğa Derneği tarafından yürütülen çalışmaya ünlü sanatçı Tarkan da destek verdi
İzmir
'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz
Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Doğa Derneği
tarafından yürütülen çalışmaya ünlü sanatçı Tarkan
da destek verdi.
Kampanya, Gediz Deltası'nda yaşayan ama küresel ölçekte tehlikede olan tepeli pelikan, Akdeniz
foku ve caretta caretta gibi türlerin korunmaya alınarak deltanın gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde aktarılmasını hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:07
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