Gediz Deltası'ndan UNESCO'ya çağrı: Nesli tükenecek canlılar mirasımız, korumalıyız
12 dakika önce
İzmir'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor.
İzmir
'de yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz
Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil edilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Doğa Derneği
tarafından yürütülen çalışmaya ünlü sanatçı Tarkan
da destek verdi
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:42
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