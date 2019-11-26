Gediz Deltası'nın dünya mirası olması için çalışma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin önemli doğa alanlarından Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için proje başlattıklarını bildirdi.

Soyer, Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliğinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'de düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının asli görevinin "korumak" olması gerektiğini söyledi.

İzmir Körfezi'nin batı kıyısında, Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulunan deltanın 298 kuş türüne ev sahipliği yaptığını, ülkenin 305 önemli doğa alanından biri olduğunu ifade eden Soyer, deltanın ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunmasına rağmen İzmir gibi büyük bir şehre yakın olmanın sıkıntılarını yaşadığını dile getirdi.

Deltanın uzun yıllar "gereksiz bir bataklık" olarak görüldüğüne değinen Soyer, şunları kaydetti:

"Bugün deltanın milyonlarca canlının yaşam alanı olduğunu biliyoruz. Gediz Deltası'nın UNESCO dünya mirası olması, geleceğinin korunabilmesi açısından önemli. Deltanın dünya mirası olma sürecini Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik. Hazırlıklarımızı yaparak dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik. Bundan sonra deltanın geçici listeye alınması ve ardından UNESCO dünya mirası alanı olması için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Doğa Derneği Koruma Koordinatörü Itri Levent Erkol ise deltanın dünyadaki flamingo nüfusunun yüzde 10'una ev sahipliği yaptığını belirtti.

Erkol, deltanın korunması için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Soyer'e teşekkür etti.