Gediz Deltası'nın güney kesimine 'Doğa Rotası' - Son Dakika

Gediz Deltası'nın güney kesimine 'Doğa Rotası'

Başkan Soyer, Güney Gediz Deltası Projesi'ni yerinde inceledi

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası'nın güney kesimini kapsayan 'Doğa Rotası' projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, başta flamingolar olmak üzere onlarca kuş, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan doğal alanın yürüyüş ve bisiklet yollarıyla İzmir'le bütünleştirileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan ve binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın güney kesiminde bir 'doğa rotası' oluşturmayı hedefliyor. Başkan Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla beraber Bostanlı'dan başlayıp Çiğli Arıtma Tesisine kadar sahili kapsayan projeyi yerinde inceledi. Kent sınırları içinde flamingo üreyen başka bir metropol olmadığını söyleyen Başkan Soyer, "Göreve gelirken flamingoların da, toprağın ve denizin de belediye başkanı olacağımı söylemiştim. İzmir'in doğayla uyumlu bir kent olması hedefiyle çalışıyoruz. Kentin ormanlar ve doğal alanlarla bütünleştirilmesini sağlayacağız. İzmir, yaşayan parkları ve yeşil koridorlarıyla örnek bir kent haline gelecek. Kente bu kadar yakın ve bu kadar iyi korunmuş doğal yaşam alanı dünyada çok azdır. İzmir'in burnunun dibindeki bu zenginliği herkesin görmesini sağlayacağız. Bu rotayı İzmirliler için 'ölmeden yapılması gereken 10 aktivite' arasına sokacağız" dedi.

Kuş gözlemi

Sasalı Ahmet Piriştina Caddesi'nden Degaj mevkiine kadar mevcut yolların doğal malzemeyle iyileştirilmesini hedefleyen projeyle Gediz Deltası'nın kentle bütünleştirilmesi planlanıyor. Fiziki durumu iyi olmayan toprak yollar yürüyüş, bisiklet ve akülü araçlar için uygun hale getirilerek bir gözlem ve gezi rotasına dönüştürülecek. Böylece rotanın ziyaretçileri deltanın güzelliklerini daha rahat görebilme, kuşları, yaban hayatı gözlemleme ve doğada zaman geçirme olanağına kavuşacak. Deltanın güney bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan alanları kapsayan projeyle kent ile doğa arasında kopan bağın yeniden güçlendirilmesi amaçlanıyor.

UNESCO başvurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için resmi adaylık başvurusunda bulunduğu Gediz Deltası, 40 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. Ülkemizin en değerli doğal alanlarından biri olan Gediz Deltası, İzmir gibi büyük bir metropolün yanı başında yer almasına rağmen yeterince tanınmıyor. İzmirlilerin keşfedemediği Gediz Deltası'nın kent yaşamına kazandırılması için hazırlanan Güney Deniz Deltası Projesi, deltanın güney bölümünün tüm değerleriyle korunması ve alanda farklı doğa aktivitelerinin yapılabilmesini hedefliyor. Bu yapılırken başta flamingo, tepeli pelikan ve birçok kuş türünün insanlardan olumsuz etkilenmemesi için önlemler de alınacak.