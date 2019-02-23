Son Dakika Haberleri: Gediz Deltası Unesco Yolunda...

Gediz Deltası Unesco Yolunda...

17 dakika önce

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan İzmir'in Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil olması için sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kampanya büyük ses getiriyor.

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Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan İzmir'in Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine dahil olması için sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kampanya büyük ses getiriyor.

Dört milyonu aşkın bir metropol olan İzmir'in hemen yanı başında, yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası tatlı su gölleri, lagünler, tuzlu çayırlıklar, çamur düzlükleri, sazlıklar gibi birçok doğal yaşam ortamını içeriyor. Deltada üreyen flamingoların sayısı, tüm dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'una karşılık geliyor. Delta, akademisyen ve doğa korumacıların hazırladığı rapora göre dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin dördünü birden sağlıyor.

Gediz Deltası aynı zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve Caretta caretta deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı ender alanlardan biri olarak biliniyor. Delta bunun yanı sıra yüzlerce kuş türüyle beraber saz kedisi, su samuru, benekli kaplumbağa ve endemik balık türlerine de hayat şansı veriyor.

Doğa Derneği'nin başlattığı kampanya ile bu önemli alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesine alınması hedefleniyor. gedizmirasimizdir.org adresinden online olarak katılınabilinen kampanyaya şimdiden binlerce doğa sever destek verdi.

Dünya ölçeğinde Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olan Gediz Deltası, gerekli başvurular yapıldığı takdirde Tuz Gölü ve Kızılırmak Deltası'yla birlikte Türkiye'deki UNESCO Dünya Doğa Mirası alanlarından birisi olabilir.

Doğa Derneği gedizmirasimizdir.org adresi üzerinden başlattığı kampanyaya destek isterken, İzmir'deki sivil toplum örgütleri ve tüm Türkiye'den doğa severler Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne dahil olması ve Delta'nın gelecek nesillere zarar görmeden taşınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kampanyaya katılmak için: gedizmirasimizdir.org internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Türkiye, İzmir, Gediz, Güncel
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