Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu - Son Dakika

Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu

17.12.2020 12:53

Dünyanın nadir habitatlarını buluşturan Gediz Deltası, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yaparken 51 kuş türünün de üreme alanı oldu.

Dünyanın nadir habitatlarını buluşturan Gediz Deltası, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yaparken 51 kuş türünün de üreme alanı oldu.

Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'ndaki farklı kuş türlerini kayıt altına almak ve haritalandırmak için "Güney Gediz Deltası 2020 Yılı Üreyen Kuş Atlası" çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında 14-24 Haziran tarihlerinde toplam 9 bin 900 hektarlık alanda saha çalışması gerçekleştirildi ve uzunbacaktan kocagöze, kerkenezden kukumava kadar bölgeyi üreme alanı olarak kullanan 51 kuş türü tespit edildi.

Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yarısı bölgede görülüyor

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, AA muhabirine, Gediz Deltası'ndaki habitat yapısının dağ ve deniz arasında değiştiğini, bu nedenle bölgenin farklı habitat, bitki türleri, kuş türleri ve diğer canlılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Deltanın mevsimsel olarak farklı kuş türlerini barındırdığına işaret eden Arslan, 1980'li yıllardan bu yana bölgede kuş türlerine yönelik çok kapsamlı çalışmalar yapıldığını, geçmişte kayıt altına alınan "toy" gibi bazı türlere artık rastlamadıklarını belirtti.

Arslan, şehirleşme baskısı altındaki bölgenin yine de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Deltada bugüne kadar 300'e yakın kuş türü görüldü. 1-2 yıl boyunca gözlem yaptığınızda bile 250 türü görmeniz mümkün. Bu da Türkiye'deki kuş türlerinin yarısına denk geliyor. Türkiye'deki ortalama 500 kuş türünü ele alırsak yarısı Gediz Deltası'nda yaşıyor." diye konuştu.

İnce gagalı martının yeniden üreme kaydı alındı

Arslan, "Güney Gediz Deltası 2020 Yılı Üreyen Kuş Atlası" kapsamında yaptıkları çalışma hakkında şöyle bilgi verdi:

"Bu yıl üreyen kuş atlası çalışması yaptık. Bu çalışma son olarak 2014 yılında yapılmıştı. Biz 51 kuş türünün bölgede ürediğini tespit ettik. Bazı türlerin yeni ürediği, bazı türlerin de artık üremediği belirlendi. İnce gagalı martı diye bir martı türü var. Türkiye'deki üreme alanları İç Anadolu'daki göller. Son olarak 2014 yılında üreme kaydı alınmıştı. Bu yıl türün neredeyse şehrin içinde ürediğini tespit ettik. Çalışmamızla 92 ince gagalı martının Çiğli bölgesinde ürediğini belirlemiş olduk. Flamingolar Tuzla alanının içindeki yapay üreme adalarında ürüyor ancak beslenme alanları çoğunlukla Mavişehir ve çevresi. Gecelemeyi orada gerçekleştiriyorlar. Tepeli pelikan, sumru gibi türler de oradaki bataklığı kullanıyor."

Kulaklı batağan, tepeli pelikan da var

Arslan, eylül ayında su ve kıyı kuşlarının göç faaliyetlerini de izlediklerini, göç döneminde son 10 yıldır bölgede görmedikleri deniz düdükçünü türünü tespit ettiklerini söyledi.

Gediz Deltası'ndaki 2019 yılındaki saha araştırmalarında pufla ve kulaklı batağan gibi türlere de rastladıklarını aktaran Arslan, bölgenin sadece kuş türlerine değil diğer canlılara da ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Alanda çakal, tilki, yaban domuzu, porsuk, yaban kedisi, su samuru, saz kedisi olduğunu da anlatan Şafak Arslan, "Deltada şehirleşme baskısı oldukça yüksek. Hayvanlar küçük alanlara sıkışmış durumda soylarını sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu
Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu
Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu
Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğa Derneği, Türkiye, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gediz Deltası yaklaşık 300 kuş türüne yuva oldu - Son Dakika


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