Gediz'e yeni sentetik çim saha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'e yeni sentetik çim saha - Son Dakika

Gediz'e yeni sentetik çim saha

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ihalesi tamamlanan sentetik çim saha yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Gediz'e yeni sentetik çim saha, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ihalesi tamamlanan sentetik çim saha yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.


Şubat ayında ihalesini gerçekleştirdikleri çim saha yapım işi için sözleşme yapmaktan mutlu olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçemiz Ergenekon Mahallesi 1017 ada 1 parselde bulunan 70x104 m ebatlarında ki futbol sahasının sentetik çim kaplama işini Serçim Spor Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile imzaladık.Bugün de sentetik futbol sahasının yapımı için ilk adım olan sözleşmesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize böyle bir tesisin kazandırılması sportif ve sosyal açıdan çok önemli. İlçemizi değiştirip güzelleştiren ve geleceğe taşıyan hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek, yeni yapılacak sentetik çim saha ile Gedizli vatandaşlarımızın, sağlıklı bir yaşam için spor yapmalarına olanak sağlanacaktır"dedi.


Akçadurak, "Bu tesislerin Gediz'e kazandırılması noktasında desteklerini bizlerden esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti MKYK Üyesi-K.İ.T. Komisyonu Üyesi-Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'a, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük'e, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e ve Spor Toto Teşkilatı çalışanlarına Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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