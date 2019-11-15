Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı
Son Dakika Güncel Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı - Son Dakika

Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı

7 saat önce

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi konusunda farkındalık yaratmak için maça ağız maskesi takarak çıktı.

Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı, System.String[]

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi konusunda farkındalık yaratmak için maça ağız maskesi takarak çıktı.

Gediz Elektrik açıklamasına göre, kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Tek Pota Basketbol Ligi'nin 5. haftasında, Gediz Elektrik ve Sun Chemical Takımları oyuncuları, İzmir Örnekköy Zübeyde Hanım Arena'da 8 Kasım Cuma günü karşılaştı.

Gediz Elektrik oyuncuları Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde, lösemili çocukların hastalığına empati ile yaklaşmak ve farkındalık sağlamak amacıyla, sahaya "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım!" sloganıyla ve LÖSEV'in pankartını taşıyarak çıktı.

Gediz Elektrik ve Sun Chemical çalışanları da maça katılımlarıyla destek verdi. Gediz Elektrik maçta Sun Chemical'ı 25-15 mağlup etti.


Türkiye'de her yıl 2-8 Kasım'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dair farkındalık çalışmaları yapılıyor.

basketbol, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim!
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]