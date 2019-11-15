Gediz Elektrik Basketbol Takımı lösemili çocuklar için sahaya maskeyle çıktı

Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi konusunda farkındalık yaratmak için maça ağız maskesi takarak çıktı.

Gediz Elektrik açıklamasına göre, kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Tek Pota Basketbol Ligi'nin 5. haftasında, Gediz Elektrik ve Sun Chemical Takımları oyuncuları, İzmir Örnekköy Zübeyde Hanım Arena'da 8 Kasım Cuma günü karşılaştı.

Gediz Elektrik oyuncuları Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde, lösemili çocukların hastalığına empati ile yaklaşmak ve farkındalık sağlamak amacıyla, sahaya "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım!" sloganıyla ve LÖSEV'in pankartını taşıyarak çıktı.

Gediz Elektrik ve Sun Chemical çalışanları da maça katılımlarıyla destek verdi. Gediz Elektrik maçta Sun Chemical'ı 25-15 mağlup etti.



Türkiye'de her yıl 2-8 Kasım'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dair farkındalık çalışmaları yapılıyor.