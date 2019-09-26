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Gediz Elektrik, Bornova Ağaçlıyol'da yeni Müşteri İlişkileri Merkezi açtı

1 saat önce

Gediz Elektrik, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Kazım Dirik Mahallesi'nde, Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezini (MİM) açtı.

Gediz Elektrik, Bornova Ağaçlıyol'da yeni Müşteri İlişkileri Merkezi açtı, System.String[]

Gediz Elektrik, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Kazım Dirik Mahallesi'nde, Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezini (MİM) açtı.


Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gediz, aynı zamanda, MİM'lerinin de (Müşteri İlişkileri Merkezleri) sayısını ve hizmet kalitesini artırıyor. Gediz, yeni açılan Ağaçlıyol MİM noktası ile mevcut mesken abone grubundaki müşterilerinin yanı sıra, aynı zamanda bölgenin kritik noktalarından olan Bornova 2. Sanayi Sitesi'nde bulunan ticarethane ve sanayi abone grubu müşterilerinin işlemlerini de daha konforlu ve daha ferah mekanlarda, kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak.


Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Ağaçlıyol MİM, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında fatura tahsilatı konusuna yönelik vezne ve abonelik işlemleriyle ilgili konularda (abonelik iptali, abonelik devri, güvence bedeli) hizmet veriyor. Bu MİM noktasında ağırlıklı olarak orta gerilim şebeke aboneliği (OG) ve bunun yanı sıra alçak gerilim şebeke abonelikleri (AG) yapılıyor. Gediz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanını ve hizmet noktalarını genişletmeye devam ediyor. - İZMİR

Bornova, İzmir, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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