Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne Katıldı

Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne Katıldı

52 dakika önce

İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, geleneksel İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne Katıldı, System.String[]
İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, geleneksel İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.


Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, istihdam yaratmaya devam etmek, öğrencileri enerji sektörüne kazandırmak ve İEÜ ile ortaklaşa düzenlenen Yetenek Yönetimi Projesi'ni sürdürmek amacıyla 5 Mart'ta düzenlenen organizasyonda, üniversite öğrencileri ve mezunları ile bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen, Türkiye'nin ve dünyanın lider firmalarının stant açtığı etkinlik sayesinde, katılımcılar Gediz ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ve iş ve staj başvurusu yapma şansı yakaladı.

İEÜ iş birliğiyle 2018 yılının ekim ayından beri sürdürülen Yetenek Yönetimi Projesi, İEÜ lisans öğrencilerine 3. ve 4. sınıfta iş hayatını tecrübe etme ve pratik yapma imkanı sağlıyor.

Bu proje ile hem Gediz Elektrik'in talep ettiği genç ve nitelikli insan kaynağının sağlanması hedefleniyor, hem de İEÜ'lü öğrencilerin mezun olacakları bölüm ve ilgi alanlarına göre istihdam sağlanması öngörülüyor.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteren Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ kuruluşu olan Gediz Elektrik, İzmir ve Manisa bölgelerinde yaklaşık 3 milyon müşteriye hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Manisa, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Gediz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle Bacanağı Cezaevine Girince Baldızının Evinde Kalıp Küçük Kızını İstismar Etmiş

Buzun Efe'si, Sofya'da Dünya Rekoru Kırdı! Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]