Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı

Gediz Elektrik Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı

16 dakika önce

Gediz, Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre'de bulunan Hafsa Sultan Mahallesi'nde, 5. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni (MİM) hizmete açtı.

Gediz Elektrik Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı, System.String[]
Gediz, Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre'de bulunan Hafsa Sultan Mahallesi'nde, 5. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni (MİM) hizmete açtı.

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz, MİM sayısını ve hizmet kalitesini artırarak hızla büyümeye devam ediyor. Gediz, yeni açılan Yunusemre MİM ve mevcuttaki 4 MİM ile Manisalı müşterilerinin işlemlerini daha konforlu ve daha ferah mekanlarda, kolay ve hızlı bir şekilde yapmayı hedefliyor. Gediz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda müşteri ilişkileri merkezlerinin sayısını artırmayı sürdürüyor.

Yeni açılan Yunusemre MİM, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Manisa ilinde bulunan diğer MİM'lerin adres bilgilerine ve MİM'lerde yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgilere www.gediz.com sayfası üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Merkez, Yunusemre, Manisa, Gediz, Güncel
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