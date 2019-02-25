Son Dakika Haberleri: Gediz Elektrik, Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı

Gediz Elektrik, Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı

2 saat önce

Gediz, Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre de bulunan Hafsa Sultan Mahallesi'nde, 5. Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM)'ni hizmete açtı.

Gediz Elektrik, Manisa'da 5. Müşteri İlişkileri Merkezini Açtı, System.String[]
Gediz, Manisa'nın merkez ilçesi Yunusemre de bulunan Hafsa Sultan Mahallesi'nde, 5. Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM)'ni hizmete açtı.

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz, Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) sayısını ve hizmet kalitesini artırarak büyümeye devam ediyor. Gediz, yeni açılan Yunusemre MİM ve mevcuttaki 4 MİM ile Manisalı müşterilerinin işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriyor. Gediz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda da, müşteri ilişkileri merkezlerinin sayısını artırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Yeni açılan Yunusemre MİM'in, hafta içi 08: 00-18: 00 saatleri arasında hizmet verdiği, Manisa ilinde bulunan diğer MİM'lerin adres bilgilerine ve MİM'lerde yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgilere ise www.gediz.com sayfası üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Merkez, Yunusemre, Manisa, Gediz, Güncel
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