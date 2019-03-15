Gediz Fen Lisesi'nde Bilim ve Teknoloji Koridoru

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Gediz Fen Lisesi'nde "Bilim ve Teknoloji Koridoru" açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Gediz Fen Lisesi'nde "Bilim ve Teknoloji Koridoru" açılışı gerçekleştirildi.



Hafta etkinlikleri boyunca laboratuvarların süresiz olarak öğrencilerin serbestçe kullanımlarına sunulduğu haftada öğrenciler fizik-kimya-biyoloji ve bilgisayar laboratuvarında projelerini gerçekleştirdiler.



Hafta etkinlilerinin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Rıza Güneş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımlarıyla Bilim ve Teknoloji Koridorunun açılışı gerçekleşti.



Programda öğrenciler tarafından hazırlanan geçmişten günümüze Bilim dünyasında isim yapmış önemli buluşlara katkıda bulunmuş Türk Bilim insanlarının yer aldığı Bilim İnsanları gösterisine yer verildi. Ardından Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarlarında öğrenciler tarafından gösteri deneyleri yapılırken, Bilgisayar laboratuvarında da Robotik ve Kodlama proje sunumu yapıldı ve aynı zamanda Üç Boyutlu Yazıcı tarafından üretilen ürünler gösterildi.



Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Fen Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarıları dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

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