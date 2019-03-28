Son Dakika Haberleri: Gediz Fen Lisesi Öğrencilerinden Köy Okullarına Anlamlı Ziyaret

Gediz Fen Lisesi Öğrencilerinden Köy Okullarına Anlamlı Ziyaret

7 dakika önce

Gediz Fen Lisesi tarafından yürütülen 'Sevgi-Kardeşlik-Dayanışma' projesi kapsamında Gümüşlü Köyü İlkokulunu ziyaret ederek ilkokulu öğrencileri sevindirildi.

Gediz Fen Lisesi Öğrencilerinden Köy Okullarına Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Gediz Fen Lisesi tarafından yürütülen 'Sevgi-Kardeşlik-Dayanışma' projesi kapsamında Gümüşlü Köyü İlkokulunu ziyaret ederek ilkokulu öğrencileri sevindirildi.

Proje kapsamında Gediz'e bağlı Gümüşlü köy ilkokulu öğrencileri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler, kitap, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar verildi.

Gediz Fen Lisesi Müdürü İsmail Karaoğlan, amaçlarının köyde okuyan çocukların yalnız olmadıklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.

Projeyle öğrencilere sorumluluk duygusu yüklediklerini belirten Karaoğlan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında belirlediğimiz Gümüşlü Köyü İlkokuluna öğretmen ve öğrencilerimizle bir ziyarette bulunduk. Yaptığımız ziyarette hem küçük yavrularımızla hoşça vakit geçirdik hem de küçükte olsa hem okulumuzun hem de çocukların bazı ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Çeşitli hediyelerin armağan edildiği etkinlikte öğrencilerle oyunlar oynanıp unutamayacakları bir gün geçirmelerini istedik. Bundan sonra da okul olarak kalplere dokunmaya devam edeceğiz" dedi."

Daha önce Aksaklar Köyü ve Yenigüney Köyü İlkokullarını da ziyaret ettiklerini belirten İsmail Karaoğlan bir dahaki ziyaretlerinin Akkaya Köyü İlkokuluna olacağını söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz Fen Lisesi Öğrencilerinden Köy Okullarına Anlamlı Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]