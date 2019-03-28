Gediz Fen Lisesi Öğrencilerinden Köy Okullarına Anlamlı Ziyaret

Gediz Fen Lisesi tarafından yürütülen 'Sevgi-Kardeşlik-Dayanışma' projesi kapsamında Gümüşlü Köyü İlkokulunu ziyaret ederek ilkokulu öğrencileri sevindirildi.

Gediz Fen Lisesi tarafından yürütülen 'Sevgi-Kardeşlik-Dayanışma' projesi kapsamında Gümüşlü Köyü İlkokulunu ziyaret ederek ilkokulu öğrencileri sevindirildi.



Proje kapsamında Gediz'e bağlı Gümüşlü köy ilkokulu öğrencileri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler, kitap, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar verildi.



Gediz Fen Lisesi Müdürü İsmail Karaoğlan, amaçlarının köyde okuyan çocukların yalnız olmadıklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.



Projeyle öğrencilere sorumluluk duygusu yüklediklerini belirten Karaoğlan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Proje kapsamında belirlediğimiz Gümüşlü Köyü İlkokuluna öğretmen ve öğrencilerimizle bir ziyarette bulunduk. Yaptığımız ziyarette hem küçük yavrularımızla hoşça vakit geçirdik hem de küçükte olsa hem okulumuzun hem de çocukların bazı ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Çeşitli hediyelerin armağan edildiği etkinlikte öğrencilerle oyunlar oynanıp unutamayacakları bir gün geçirmelerini istedik. Bundan sonra da okul olarak kalplere dokunmaya devam edeceğiz" dedi."



Daha önce Aksaklar Köyü ve Yenigüney Köyü İlkokullarını da ziyaret ettiklerini belirten İsmail Karaoğlan bir dahaki ziyaretlerinin Akkaya Köyü İlkokuluna olacağını söyledi. - KÜTAHYA

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