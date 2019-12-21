Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan Gediz Havzası Yönetim Heyetinin 2019 yılı toplantısı, gerçekleştirildi.

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan Gediz Havzası Yönetim Heyetinin 2019 yılı toplantısı, gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kentsel atık suyun kontrolü, endüstriyel atık suyun kontrolü, katı ve tehlikeli atık kontrolü, ağaçlandırma, sel ve erozyon kontrolü çalışmaları, su yatırımları ile izleme ve denetim çalışmaları ele alındı.

Gediz Havzası'nın korunması amacıyla yapılabilecek çalışmalar masaya yatırılırken, bununla ilgili hedeflerin daha hızlı ve kısa sürede çözüm aşamasına gelmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya, Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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