Gediz Havzası'nda kış yağışları ortalamanın altında kalınca barajlar beklenen oranda dolmadı - Son Dakika

Gediz Havzası'nda kış yağışları ortalamanın altında kalınca barajlar beklenen oranda dolmadı

03.03.2021 11:03
Gediz Havzası'nda kış yağışları ortalamanın altında kalınca barajlar beklenen oranda dolmadı, System.String[]

Kış mevsiminde Ege'nin kıyı kesiminde şiddetli sağanaklar görülmesine rağmen bölge genelinde yağışların ortalamanın altında kalması nedeniyle Gediz Nehri havzasındaki barajlarda beklenen doluluk oranlarına ulaşılamadı.

Kış mevsiminde Ege'nin kıyı kesiminde şiddetli sağanaklar görülmesine rağmen bölge genelinde yağışların ortalamanın altında kalması nedeniyle Gediz Nehri havzasındaki barajlarda beklenen doluluk oranlarına ulaşılamadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İç Batı Anadolu'da Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından başlayıp Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'i içine alan Gediz Havzası, 1 Ekim 2020-15 Şubat 2021 döneminde ortalama 330 kilogram yağış aldı.

Söz konusu 4,5 aylık dönemdeki yağış miktarı, uzun dönem yağış ortalamasının yüzde 10 gerisinde kaldı.

Ege'de verimli tarım arazilerinin bulunduğu Gediz Nehri havzasındaki 7 barajda kullanılabilir su miktarını ifade eden "aktif doluluk oranları" da yağış azlığından payını aldı.

Havzadaki Afşar Barajı'nda yüzde 19, Buldan Barajı'nda yüzde 2, Gördes Barajı'nda yüzde 5, Demirköprü Barajı'nda yüzde 1, Marmara Gölü'nde yüzde 2 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bölgesel yağışların yoğun görüldüğü Güneşli Barajı'nda yüzde 90, Sevişler Barajı'nda da yüzde 50'ye ulaştı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, Ege'de yılbaşından bu yana yağışların kıyılarda etkili olduğunu, iç kesimlerde beklenen yağış artışını göremediklerini ifade etti.

Bölgedeki barajlarda kullanılabilir suyun artmadığını bildiren Çınar, şunları kaydetti:

"Havzadaki 7 barajımızın aktif doluluk ortalaması yüzde 7. Geçen sene yüzde 15 civarındaydı. Güneşli ve Sevişler dışındaki barajlarda su seviyesinde arzu ettiğimiz artış olmadı. Umarım bahar mevsimindeki yağışlar, su seviyesinde gözle görülür etki yaratır."

Yeraltı suları da çekiliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ise barajlarla birlikte yeraltı su kaynaklarının da kritik seviyelere indiğine dikkati çekti.

Vatandaşların su kullanımı konusunda rehavete kapılmaması gerektiğine işaret eden Aslay, "Karamsar bir tablo çizmek istemiyoruz ancak havzanın büyük barajlarında son yağışlara rağmen doluluk istenen oranda değil. Yüzey sularının azlığı, yeraltı su kaynaklarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Geçen yıllarda 50 metrelerden çıkardığımız içme suyunu artık 350-400 metrelerde buluyoruz." dedi.

Aslay, Manisa'da 625 bin su abonesinin bulunduğunu, her ay bir ailenin 1 metreküp sudan tasarruf etmesi durumunda ayda 625 bin metreküp, yılda ise 7,5 milyon metreküp suyun kurtarılabileceğini, böylece yaklaşık 200 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacını karşılamış olabileceklerini sözlerine ekledi.

- Yeraltı suyu tahsisi durduruldu

Öte yandan kuraklık riskinin devam ettiği havzada yeraltı su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarımsal sulama amaçlı sondaj çalışmaları da durduruldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı kararı ile Gediz'in " Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli Alt Havzası", "Manisa- Saruhanlı Alt Havzası", "Kemalpaşa Alt Havzası" ve "Menemen Alt Havzasındaki" geçirimli ya da yarı geçirimli özellik gösteren zeminler, yeraltı suyu tahsisine kapatıldı.

Gediz Nehri, Güneşli, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gediz Havzası'nda kış yağışları ortalamanın altında kalınca barajlar beklenen oranda dolmadı - Son Dakika


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