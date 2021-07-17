Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı - Son Dakika

Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Kütahya'nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

Kütahya'nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kurban bayramı öncesi sahte para mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı. Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, "Kurban Bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına Pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekip sayısını arttırdık. Hareketli halde uygulamalar planladık" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı