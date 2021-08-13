Gediz-Hisarcık karayolunun ihalesi yapıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz- Hisarcık karayolunun yapım ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Sebahattin Ceyhun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Emet, Hisarcık ve Gediz ilçelerimizi birbirine bağlayacak olan 35,9 kilometrelik karayolunun ihalesi, 58 firmanın katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleşmiştir. Şehrimize ilçelerimize hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA