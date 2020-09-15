Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Mahmut Bahadur atandı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Bahadur, vazifesine başladı.

Ahmet Aydın'ın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine atanmasının ardından Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Yeni görevine başlayan Bahadur, önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle durmadan çalışacağız. Gayemiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır" dedi.

Mesai arkadaşlarıyla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını belirten Müdür bahadur, "Çalışma arkadaşlarımızla, şube müdürlerimizle, okul müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla ve en önemlisi öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımız için eğitim ortamını ekosistem olarak görüp eğitimin tüm bileşenlerini aktif hale getireceğiz." dedi. - KÜTAHYA