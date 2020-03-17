Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını - Son Dakika

Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını
7 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Göynükören köyünde Halil İbrahim Karaca'ya ait evde akşam saat 21.30 sıralarında elektrik kontağından evin çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı.
İhbar üzerine köye sevk edilen Yenikent Belediyesi İtfaiyesi ve köylülerin yoğun çabası sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA
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