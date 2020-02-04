Gediz'in merkez nüfus bin 301 kişi arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz'in merkez nüfus bin 301 kişi arttı - Son Dakika

Gediz'in merkez nüfus bin 301 kişi arttı

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçe merkez nüfusu bin 301 kişi artarken, köy ve beldelerle birlikte toplam nüfus 447 kişi arttı.

Gediz'in merkez nüfus bin 301 kişi arttı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçe merkez nüfusu bin 301 kişi artarken, köy ve beldelerle birlikte toplam nüfus 447 kişi arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; Gediz ilçe merkez nüfusu 2018 yılından bu yana bin 301 kişi artarken, köy ve beldelerinde 447 kişi ile arttığı görüldü


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; 2018 yılında 23 bin 148 olan ilçe merkez nüfusu bin 301 artışla 24 bin 449 oldu. Gediz'in 2018'de köy ve beldeleriyle birlikte 49 bin 827 olan genel nüfus toplamı 447 kişi artarak 50 bin 274 oldu.


2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçenin en büyük beldesi Eskigediz'in nüfusu bir önceki yıla göre 158 kişi eksilerek 3 bin 245, Yenikent Beldesinin nüfusu 2018 yılına göre 4 kişi artarak 2 bin 465, Gökler Beldesinin nüfusu ise bir önceki yıla göre 152 kişi azalarak 2 bin 205 olarak tespit edildi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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