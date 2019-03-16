Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'den Şehit Ailelerine Yemek
2 saat önce
Kütahya'nın Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve eşi İlkay Önder ev sahipliğinde şehit aileleri onuruna yemek programı düzenledi.
Kütahya
'nın Gediz
Kaymakamı Muhammet Önder
ve eşi İlkay Önder ev sahipliğinde şehit aileleri onuruna yemek programı düzenledi. Murat Dağı Termal
Kayak Merkezinde düzenlenen programa Şehit Ailelerin yanı sıra AK Parti
Kütahya Milletvekili Ahmet Tan
, Kaymakam Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak
ve daire amirleri katıldı.
Davete katılan şehit yakınları ile tek tek ilgilenip sohbet eden Kaymakam Muhammet Önder ve eşi İlkay Aslan Önder, yemeğe katılan tüm şehit yakınlarına teşekkür ederek, "Bizler için, vatanımız için şehit düşen vatan evlatlarımızın yakınları bizim için kutsal bir emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak bizim insani bir görevimizdir. Çeşitli vesilelerle sizlerle bir araya gelmek, sizlerle sohbet etmek ve taleplerinizi dinlemek bizim için önemlidir. Yemeğe katılan bütün şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatan ve bizler onlara minnettarız" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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