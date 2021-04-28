Gediz Kaymakamlığınca 444 aileye 156 bin TL nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacı ile Ramazan ayı yardımları Gediz Kaymakamlığı tarafından hak sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan ayı içerisinde, Gediz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) ilçede 444 aileye toplamda 156 bin TL nakit yardım yaptı. Gediz SYDV tarafından muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıldığını belirten Gediz Kaymakamı Hakan Alkan; "Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ilave kaynak ayırıyoruz. 444 aileye 156 bin TL tutarındaki gıda yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ulaştırıldı. Vakfımız yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titizlikle çalıştı" dedi. - KÜTAHYA