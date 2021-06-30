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'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi - Son Dakika

'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi

30.06.2021 15:21
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Gediz Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Gediz Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, ülkemizin teknoloji yarışında dünyada ön sıralarda yer alması için teknoloji üretkenliğine önem vermesi gerektiğini söyledi.

Gediz Kendin Yap Atölyesi açılış ve atölye etkinlik programı Gediz'de gerçekleştirildi. Programa; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Gediz MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İYİ Parti Gediz İlçe Başkanı Alper İrikara, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat ÖZTÜRK, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları, Gediz okul ve kurum müdürleri katıldı.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2019 yılında başlayan proje ile yapılan faaliyetlerin sunumunun gerçekleştiği festivalde, projenin somut çıktıları arasında yer alan ana ürünlerin yanında, atölyede eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı ürün ve tasarımlar sergilendi.

Ayrıca sergide proje iştirakçilerine, proje ortaklarının temsilcilerine ve çalışmalarda emeği geçen öğrencilere Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

"Gediz Kendin Yap" tekno festivalinde bir konuşma yapan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; "Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Eğitim Mali destek Programı kapsamında desteklediği ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başvurduğumuz projeyle "Gediz Kendin Yap Atölyesi" oluşturduk. "Gediz Kendin Yap Atölyesi" Gediz'deki temel eğitim kademesi öğrencilerinin, 21.yüzyıl becerilerine sahip olmalarına katkı sağlamak amacıyla; 338 bin 952,78 TL Bütçeyle, bu bütçenin 286 bin 452,78 TL'si Ajans desteği ve 52 bin 500 TL'si ortak ve iştirakçilerin katkılarıyla kuruldu. Projemiz 4 ili kapsayan 60 proje arasından 3. olarak kabul edildi" dedi.

Müdür Bahadur; "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 3.katında açılan Atölyemiz; Temel Düzey ve İleri Düzey Kodlama, El Becerileri ve Turizm İstasyonu olmak üzere 4 farklı istasyondan oluşuyor. Proje sürecinde; Salgın tedbirlerine riayet edilerek eğitici eğitimleri, kurulan atölyelerde eğitici eğitimi alan öğretmenler tarafından da öğrencilerimize eğitimler verildi. Proje süresince eğitim alan öğrencilerimiz, bugün Tekno Gediz Festivali kapsamında tasarladıkları ürünlerden örnekler sunacaklar. Yapılan çalışmaların her biri çok değerli; çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, ayrıca proje teklif çağrısı ile birlikte bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımız teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Hakan Alkan ise konuşmasında; "Gediz'de ilk defa yapılan bu etkinlik önümüzdeki yıllarda yapılacak olan güzel projelerin habercisi olarak görüyorum. Bu projede yer bütün öğretmen öğrenci kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festivalimizi daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ise; "Gediz Kendin Yap" Atölyesi'nde teknolojiyi eğitim hayatımıza dahil ederek öğrencilerimize her türlü desteği sunmayı amaçlıyoruz. Ticaret Odası olarak üzerimize düşen ne varsa gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi
'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Ticaret, Gediz, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi - Son Dakika


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