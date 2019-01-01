Son Dakika Haberleri: Gediz Kurtuluş İlkokulu'nda 'Güne Başla Dartla, Motivasyonunu Katla' Projesi

Gediz Kurtuluş İlkokulu'nda 'Güne Başla Dartla, Motivasyonunu Katla' Projesi

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesinde hizmet veren Kurtuluş İlkokulu, yaz saati uygulaması nedeniyle güneş doğmadan önce uyanan minik öğrencilerin okula geç kalma ve özürsüz devamsızlık yapmalarını önleme amacıyla "dart ile devamsızlığa, geç kalmaya son" projesi başlattı.

Gediz Kurtuluş İlkokulu'nda 'Güne Başla Dartla, Motivasyonunu Katla' Projesi, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesinde hizmet veren Kurtuluş İlkokulu, yaz saati uygulaması nedeniyle güneş doğmadan önce uyanan minik öğrencilerin okula geç kalma ve özürsüz devamsızlık yapmalarını önleme amacıyla "dart ile devamsızlığa, geç kalmaya son" projesi başlattı.

Yaz saati uygulaması nedeniyle sabahları öğrencilerin derslerine uykulu ve geç geldiklerini ve az da olsa devamsızlık yaptıklarını fark eden okul yöneticileri minik öğrenciler için okulu eğlenceli hale getirmeyi, derslerine zamanında ve dinç girmelerini sağlamanın yollarını araştırmaya başladılar.

Araştırma sonunda "Dart ile Devamsızlığa, Geç Kalmaya Son" Projesi uygulamaya koyan yöneticiler 760 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 2,3 ve 4. Sınıflardaki yaklaşık 500 öğrencinin devamsızlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi başardı.

Okul yöneticileri yaptığı açıklamada "Proje ile öğrencilerimizin derslerine bedenen ve zihnen uyanmış ve zinde bir şekilde başlamaları, spor dallarına ilgi duymaları, zamanı yönetmeyi öğrenmeleri, matematiksel zekalarının gelişimi sağlanmaya çalışıldı. Ayrıca, dart oyunu ile okulumuz daha eğlenceli hale gelmiş ve öğrencilerimiz sabahları koşarak okulumuza gelmeye başlamışlardır" dedi. Projenin uygulama detayları hakkında bilgi veren okul yöneticileri; "Sabah ders zili çalmadan sınıfta olan her öğrenci, güvenli bir oyun olan dart atma hakkına sahip oluyor. Tüm sınıflarımıza mıknatıslı dart oyunu alındı. Ders başlamadan oynanan oyunda, öğrenciler iki atış yaparak her gün aldığı puanlarla, ay sonunda "sınıf şampiyonu madalyası" ile "kantin çeki" kazanabiliyor. Gelmeyen ya da geç gelen puan alamıyor. Projemiz 29 Mart 2019 tarihine kadar devam ederek, Nisan ayı başında yapılacak turnuva ile bitirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.(RB-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, Güncel
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