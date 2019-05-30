Son Dakika Haberleri: Gediz Meslek Yüksekokuluna 3 yeni bölüm
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Gediz Meslek Yüksekokuluna 3 yeni bölüm

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu'nda Adalet, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Giyim Üretim Teknolojisi olmak üzere üç yeni bölüm/program açıldı.

Gediz Meslek Yüksekokuluna 3 yeni bölüm, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu'nda Adalet, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Giyim Üretim Teknolojisi olmak üzere üç yeni bölüm/program açıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Giyim Üretim Teknolojisi programlarına 2019/2020 Eğitim dönemine öğrenci alımı yapılacağı, Adalet programına ise bir sonraki yıl öğrenci alımı yapılacağı açıklandı.

Yeni açılan bölümlerle birlikte Gediz Meslek Yüksekokulu'nda bölüm-program sayısı 14'e yükseldi. Bu kapsamda Gediz Meslek Yüksekokulunda bölümler şu şekilde oluştu; "Adalet, Giyim üretim teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Bankacılık Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı, Grafik Tasarımı, İş sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Mekatronik, Moda Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Gediz, Güncel
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