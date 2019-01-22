Gediz Muhipler Mahallesi'ne Köprü

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Muhipler Mahallesi'ne köprü yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Muhipler Mahallesi'ne köprü yapılacağı bildirildi.



Tarımsal alanların yoğunlukta olduğu bölgemizde ulaşımı daha rahat sağlamak amacı ile Muhipler Mahallesi'ne dere üzeri 6x4,5 metre ebatlarında betonerme köprü yapımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Halkımızın can ve mal güvenliği bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu kapsamda Muhipler Mahallesi sakinlerinin tarımsal alanlarına ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için köprü inşa ediyoruz. Köprü inşa çalışmalarımızla birlikte yağışlarda tehlike arz eden derelerimizi de ıslah ederek daha güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz, çünkü halkımız bizim baş tacımızdır. İlçemiz için elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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