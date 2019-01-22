Son Dakika Haberleri: Gediz Muhipler Mahallesi'ne Köprü

Gediz Muhipler Mahallesi'ne Köprü

37 dakika önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Muhipler Mahallesi'ne köprü yapılacağı bildirildi.

Gediz Muhipler Mahallesi'ne Köprü, System.String[]
Kütahya'nın Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Muhipler Mahallesi'ne köprü yapılacağı bildirildi.

Tarımsal alanların yoğunlukta olduğu bölgemizde ulaşımı daha rahat sağlamak amacı ile Muhipler Mahallesi'ne dere üzeri 6x4,5 metre ebatlarında betonerme köprü yapımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Halkımızın can ve mal güvenliği bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu kapsamda Muhipler Mahallesi sakinlerinin tarımsal alanlarına ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için köprü inşa ediyoruz. Köprü inşa çalışmalarımızla birlikte yağışlarda tehlike arz eden derelerimizi de ıslah ederek daha güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz, çünkü halkımız bizim baş tacımızdır. İlçemiz için elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Gediz Belediyesi, Kütahya, Yaşam
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