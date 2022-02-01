Üye Girişi
Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor - Son Dakika

Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor

01.02.2022 10:23
Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor

Kütahya ili Gediz ilçesi Murat Dağı Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timinin geçen yıl ve bu yıl kış sezonunda 28 yaralanma ve pistte mahsur kalma olayına müdahale ettiği bildirildi.

Kütahya ili Gediz ilçesi Murat Dağı Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timinin geçen yıl ve bu yıl kış sezonunda 28 yaralanma ve pistte mahsur kalma olayına müdahale ettiği bildirildi.

Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ziyaretçi hareketliliğinin artması nedeniyle, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde bulunan (5) kişilik ekipten oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmişti. Özel birlik statüsündeki JAK Timi 2021 yılı kış sezonunda 21 yaralanma ve pistte mahsur kalma olayına, 2022 yılı kış sezonunda görev almaya başladığı 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise 1yaralanma ve 6 pistte mahsur kalma olayına müdahale etti.

Vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi amacıyla, kış sezonu süresince bölgede alınan güvenlik önlemlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor
Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor

YORUMLAR
500

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Murat Dağı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'ndeki JAK timi güven veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement