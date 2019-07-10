Gediz MYO'da görev değişikliği
1 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
(DPÜ) Gediz
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.
DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu'nda uzun yıllardır Müdür Yardımcısı olarak çalışan ve 1,5 yıldır da müdür olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Fetullah Karamete, müdürlük görevini Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan'a devretti.
Fethullah Karamete'nin Kütahya merkezdeki yoğunluğu nedeni ile müdürlük görevinden ayrılma talebi üzerine, yapılan devir-teslim törenine ilçe mülki ve idari amirleri katıldı.
Karamete, yeni müdür Dağılgan'a başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kilosu 10 liraya satılan beyaz fasulye, pazarın gözdesi oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti