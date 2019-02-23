Son Dakika Haberleri: Gediz Myo'da Kayak Etkinliği

Gediz Myo'da Kayak Etkinliği

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde kayak etkinliği düzenlendi.

Gediz Myo'da Kayak Etkinliği, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde kayak etkinliği düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı ve özel hocalar tarafından kayak eğitimi verilen etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Kış sporlarının ve karın tadını doyasıya yaşayan öğrencilere ekmek arası sucuk ve ayran ikramında bulunuldu.

Gediz MYO'dan yapılan açıklamada; organizasyona katkıda bulunan Kaymakam Muhammed Önder'e, öğrencilere kayak eğitimi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'e ve Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Keskin'e teşekkür edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kayak Merkezi, Kütahya, Gediz, Spor
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