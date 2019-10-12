Son Dakika Haberleri: Gediz MYO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek
Son Dakika Güncel Gediz MYO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek

Gediz MYO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde, hem yürüyüşe hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek etkinliğine katıldı.

Gediz MYO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede düzenlenen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinliklerinde, hem yürüyüşe hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek etkinliğine katıldı.


Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler kapsamındaki yürüyüşe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Belediye Meclis Üyesi Sait Aydemir, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinliğe katılan Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren askerleri unutmadı. Etkinlik kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Belediye Hizmet Binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okundu. Ardından da kahraman Mehmetçikler için Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
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