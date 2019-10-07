Gediz Nehri'nde balık ölümleri devam ediyor

İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ), sulama kanallarına giden suyu kestiğini belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirterek, kirliliğin giderilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gediz Nehri'nin geçtiği Foça'ya bağlı Gerenköy ile Menemen'e bağlı Maltepe mahalleleri arasında meydana gelen balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Çoğunluğu sazan olan irili ufaklı birçok balığın, sudaki kirlilik nedeniyle öldüğü belirtildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçilerle beraber bölgedeki arazileri inceledi. Sulama kanallarına Emiralem regülatöründen aktarılan kirli suyun kesildiğini belirten Demirbaş, konu hakkında şunları söyledi:

"Gediz'de balık ölümleri devam ediyor. Yetkililerden hala açıklama yok. Bu suyla bir şey olmayacağını ve insan sağlığına zarar vereceğini bilen çiftçi arkadaşlarımız sulama yapmıyor. Gediz Nehri'nden ve körfezden tutulan balıklar, insan sağlığını tehdit ediyor. Gediz kıyısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini istiyoruz."