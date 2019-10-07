Son Dakika Haberleri: Gediz nehri'nde balık ölümleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Gediz nehri'nde balık ölümleri devam ediyor

Gediz nehri'nde balık ölümleri devam ediyor

26 dakika önce

İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor.

Gediz nehri'nde balık ölümleri devam ediyor, System.String[]

İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ), sulama kanallarına giden suyu kestiğini belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirterek, kirliliğin giderilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gediz Nehri'nin geçtiği Foça'ya bağlı Gerenköy ile Menemen'e bağlı Maltepe mahalleleri arasında meydana gelen balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Çoğunluğu sazan olan irili ufaklı birçok balığın, sudaki kirlilik nedeniyle öldüğü belirtildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçilerle beraber bölgedeki arazileri inceledi. Sulama kanallarına Emiralem regülatöründen aktarılan kirli suyun kesildiğini belirten Demirbaş, konu hakkında şunları söyledi:

"Gediz'de balık ölümleri devam ediyor. Yetkililerden hala açıklama yok. Bu suyla bir şey olmayacağını ve insan sağlığına zarar vereceğini bilen çiftçi arkadaşlarımız sulama yapmıyor. Gediz Nehri'nden ve körfezden tutulan balıklar, insan sağlığını tehdit ediyor. Gediz kıyısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini istiyoruz."

Gediz Nehri, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıkıyor
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü Mardin'de ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz nehri'nde balık ölümleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]