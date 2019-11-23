Son Dakika Haberleri: Gediz Nehri'nde su seviyesi düşünce elleriyle balık tuttular
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Gediz Nehri'nde su seviyesi düşünce elleriyle balık tuttular

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, Gediz Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle yüzeye yaklaşan balıkları elleriyle avlamaya başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, Gediz Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle yüzeye yaklaşan balıkları elleriyle avlamaya başladı.

Ege'nin en büyük nehirlerinden Gediz'de yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü. Nehrin Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nden geçen bölümünde su içinde adacıklar oluştu.

Derinliğin hızla azalması nedeniyle bazı bölümlerde balıkların yüzeye çıktıkları görüldü.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, ellerini ve süzgeç kepçeleri kullanarak sudaki balıkları tutmaya başladı.

Vatandaşlardan Şeymus Danış, birkaç gündür suların iyice gerilediği için nehirde balıkların yüzeyden görülebildiğini, elleriyle 50 kilograma yakın balık tuttuklarını söyledi.

Nehirde geçen yıllarda da ani su çekilmeleri nedeniyle benzeri olaylar yaşadıklarını anlatan Danış, "Nehrin bazı yerlerinde balıklar yarısı su üstünde kalacak şekilde yüzüyorlardı. Biz de elimizle yakaladık ve evimize götürdük. Dün bu balıklardan yedik. Herhangi bir anormallik ya da zehirlenme görmedik. Şu ana kadar 50 kilograma yakın balık tuttuk. Ellerimizle, sepetlerle, ağlarla balıkları toplamaya devam ediyoruz." dedi.

Gediz Nehri'nde su seviyesi düşünce elleriyle balık tuttular

Gediz Nehri, Turgutlu, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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