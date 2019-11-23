Son Dakika Haberleri: Gediz nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Son Dakika Güncel Gediz nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor - Son Dakika

Gediz nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

6 saat önce

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyorMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştirildiğinin anlaşılması için alınan numune sonuçları bekleniyor.

Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştirildiğinin anlaşılması için alınan numune sonuçları bekleniyor.

Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır dedi.

Gediz nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Gediz Nehri, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 05:23:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]