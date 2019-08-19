Son Dakika Haberleri: Gediz Nehri'ndeki kirlilik
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Gediz Nehri'ndeki kirlilik

45 dakika önce

Gediz Nehri'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi.

Gediz Nehri'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi.
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini inceleyip, nehre bıraktıkları atık sulardan numune aldı.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bıraktıkları belirlenen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası verildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gediz Nehri, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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