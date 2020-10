Gediz Nehri'ndeki kirlilik ve kokuya tepki - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinden geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin ederken, kötü koku da çevre halkının tepkisini çekti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasındaki bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerindeki kirlilik nedeniyle halk endişe duyarken, kötü kokuya da tepki gösterdiler. Nehrin Menemen'den geçen bölümünde de balık ölümleri gerçekleşti. Manisa tarafından gelen nehre zehirli atık bırakıldığından şüphelenen vatandaşlar, yaşanan bu çevre katliamının bir an önce son bulmasını istedi. Vatandaşlar, "Yıllar önce bu nehirde yüzülür hatta suyu içilirdi. Şimdi su kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor ve kokudan durulmuyor. Bu nehirden su değil, zehir akıyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

'BU SU DAHA ÖNCEDEN İÇİLİYORDU, ARTIK SİMSİYAH AKIYOR'Bu suyun yıllar önce tertemiz olduğunu hatta içilebildiğini söyleyen bölge halkından Hüsnü Yurt (58), şimdi kirlilik sebebiyle suyun simsiyah aktığını dile getirerek, "Eskiden bu suda yüzülürdü ama artık bu suda yüzmek mümkün değil. Bu su içiliyordu. Babam bu sudan içiyordu. Şu an hali çok kötü. Simsiyah aktığını görüyoruz. Yıllardan beri çözülmedi bu sorun çözülmedi. Yöre halkı olarak bu sorunun bir an çözüme kavuşmasını istiyoruz. Nehrin bu halini görmek bizleri çok üzüyor ve aynı zamanda zor durumda bırakıyor" dedi.'NEHRİN ÇEVRESİNDE ZEHİR SOLUYORUZ'Kirlilikten ve kokudan dolayı çok rahatsız olduklarını belirten Hüseyin Öz (56), "Gediz Nehri'nden zehir akıyor. Menemen'in Hasanlar Mahallesi olarak her yıl bu mevsimde nehirdeki zehir suya mecbur bırakılıyoruz. Yapacak bir şey yok, elimizden bir şey gelmiyor. Tarımla geçindiğimiz için meyve ve sebzeleri bu su ile suluyoruz zaten yarısı kuruyor, zararımız büyük. Bu suyun içinde zehir var. Gediz Nehri'nin temizlenmesini istiyoruz. Balıklar ölmesin. Canlılar yaşasın. Fabrikaların filtrelerini çalıştırmasını istiyoruz. İnanılmaz bir koku var. Lağımdan bir farkı yok. Şu an bu nehrin kenarında durmamız bile sağlığımız için zararlı. Çoluk çocuk, yaşlı genç herkes bu zehri mecburen alıyoruz" dedi.'BALIKLAR ÖLÜYOR, TEDİRGİNİZ'Hasanlar Mahallesi sakinlerinden Gökhan Pak ise nehre fabrika atıklarından dolayı zehir karıştığından şüphelendiklerini belirtip, "Tarımla uğraşıyoruz. Bütün sebzelerimi, meyvelerimizi Gediz Nehri'ndeki bu kirli su ile suluyoruz. Bütün halk, bu sularla sulanmış ürünleri yiyor. Bunun sağlıklı olduğunu söylemek zor. Kahvede, evde kokudan durulmuyor. Özellikle geceleri çok daha fazla kokuyor. Hayvanları burada otlatıyoruz ama zehirli sudan tedirgin oluyorum. Zaman zaman balık ölümleri gerçekleşiyor. Nehrin kıyısında ölen balıkları görmeniz mümkün" diye konuştu.