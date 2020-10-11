Gediz Nehri'ndeki kirlilik ve kokuya tepki - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinden geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin ederken, kötü koku da çevre halkının tepkisini çekti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasındaki bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerindeki kirlilik nedeniyle halk endişe duyarken, kötü kokuya da tepki gösterdiler. Nehrin Menemen'den geçen bölümünde de balık ölümleri gerçekleşti. Manisa tarafından gelen nehre zehirli atık bırakıldığından şüphelenen vatandaşlar, yaşanan bu çevre katliamının bir an önce son bulmasını istedi. Vatandaşlar, "Yıllar önce bu nehirde yüzülür hatta suyu içilirdi. Şimdi su kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor ve kokudan durulmuyor. Bu nehirden su değil, zehir akıyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.