Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

09.06.2022 11:22

Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye, Uluoymak Mahallesinde devriye görevinde buluna İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri Öğretmevinin zemin katından duman çıktığını fark etti. Yangının ihbar edilmesiyle olay mahalline çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları ile öğretmenevinde kalan vatandaşlar binadan çıkarılırken, olası bir facia önlendi. Bu arada, 5 kişinin dumandan etkilendiği ve hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Yangında Öğretmenevinin zemin katı ile giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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