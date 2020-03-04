Gediz OSB'nin istihdam hedefi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi büyümeye devam ediyor.



Gediz OSB Yönetim Kurulunun 2020 yılında 2020 istihdam sağlamak ve bölgedeki işsizlik oranını düşürme hedeflerini gerçekleştirmek adına 45 hektarlık alanın Organize Sanayi Bölgesine kazandırılması için kamulaştırma işlemleri devam ediyor.



2018 yılında gelen talepler üzerine 73 Hektar ilave genişleme alanı, yer seçim çalışmalarına start verdiklerini söyleyen Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol; "18 Nisan 2019 tarihinde Yer Seçim Komisyonunu Bölgemiz için toplandı ve toplantıya katılan tüm kurumlarımızın uygun görüş bildirmesiyle, Halihazır ve Zemin Etüt çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, 73 hektar alanın kamulaştırmasını yaparak, bölgemize yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize Allah'ın izniyle tahsisini yapacağız. Bu vesileyle 73 hektar ilave genişleme alanı için ilk günden beri desteklerini esirgemeyen AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'a yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA