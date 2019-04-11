Gediz Polisi Uyardı: Yasadışı Sanal Bahis Suçtur
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahis oynamayı teşvik eden reklamların suç olduğunu bildirdiler.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:33 Kaynak: İHA
'nın Gediz
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bahis oynamayı teşvik eden reklamların suç olduğunu bildirdiler.
Gediz İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun birtakım suç şebekelerinin bu alanı çok daha fazla kullanmak istediğini söyleyerek, vatandaşların, özellikle interneti sürekli ve çok daha aktif kullanan gençlerin bu tür sitelere yönlediğini, polis olarak yasa dışı sanal kumara asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Bu kapsamda uyarıcı afiş ve broşürleri Gediz halkının görebileceği yerlere asarak gerekli uyarılarda bulunduklarını ifade ededen Emniyet Müdürü Barış Tosun, "Sanal bahis oynatan sitelerin arkasında uluslararası suç şebekeleri bulunuyor. Vatandaşlarımız suç örgütlerine para kazandırmasın. Türkiye
'nin milli güvenliğini tehdit altına alan yapılara bilerek veya bilmeyerek kaynak aktarmasın. Bunun için herkes yasa dışı sanal bahisten uzak dursun" diye konuştu. - KÜTAHYA
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