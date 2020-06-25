Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

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Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Öğr. Gör Sinan Darcan, "Bahar döneminde meydana gelen pandemi nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri sorunsuz bir şekilde uzaktan eğitimle sürdürüyor. Yüksekokulumuz yeni dönem hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor" dedi.


Hazırlıklarına devam eden Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda bir taraftan yeni bölümler açılırken, diğer taraftan mevcut akademik kadrosunu genişletiyor. Bu sene YÖK tarafından öğrenci alımına onay verilen Çocuk Gelişimi Programına da ilk öğrencilerin alınmaya başlanacağı ve öğrenci sayısının artacağı bilgisi edinildi.


Yeni açılacak olan programlarla birlikte mevcut eğitim öğretim binasının yetersiz kalacağını ifade eden Yüksekokul Müdürü Sinan Darcan, "Gediz MYO yerleşkesi içerisindeki yaklaşık 43 bin 607 metrekarelik alan, KSBÜ'ye devri hususunda DPÜ ile protokol yapıldı. İfrazın yapılmasına müteakip arazinin mülkiyeti alınacak. DPÜ ile görüşmeler yapılmış olup, tüm araziler için çalışmalar başlatıldı. İfraz işinin bitmesine müteakip protokol konusu olan parsel devralınarak uygulama projeleri hazırlanacak" dedi.


Darcan ayrıca; "Yeni dönemle birlikte dersliklerde bulunan tahtalar, projeksiyon perdeleri, projeksiyonlar yenilendi. Ayrıca uygulamalı derslerde kullanmak üzere Gediz SHMYO hzmetlerine tahsis edilen tam donanımlı ambulansın yanı sıra uygulama laboratuvarlarında öğrencilerin kullanacağı sarf malzemeler ve uygulama mankenleri temin ediliyor. Öğrencilerin ders aralarında dışarıda vakit geçirebilecekleri çardaklar hazırlandı ve okul çevresinde peyzaj çalışmalarına da devam ediliyor" şeklinde konuştu


2020-2021 eğitim - öğretim yılının uzaktan devam etmesi halinde tüm teknik ve bilgi işlem alt yapısını da yenileyen Gediz SHMYO olası bir durumda KSBÜ'nün kendi uzaktan eğitim sistemiyle sorunsuz bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam edebileceğini söyleyen Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Sinan Darcan, "Meslek Yüksekokulumuz her geçen yıl kendini yeniliyor ve daha modern eğitim olanaklarına sahip oluyor. Aramıza katılan yeni akademik personellerle de birlikte eğitim kalitemizi güçlendirdik. Bu sayede güncel teknolojiyi kullanabilen, nitelikli sağlık personeli yetiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

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