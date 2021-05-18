Gediz Sivri: Sadelik Ön Planda Olmalı - Son Dakika

"Sizi tercih eden kişiler, öncelikle paylaşımlarınızın yenilikleri ve acaba kendi evinde ne tarz bir dizayn yapmış ona çok dikkat ediyorlar. Bunlar olmazsa olmazımız diyebilirim. Bu yüzden de, ben de kendi evimizin tasarımını yaparken her süreci paylaşıp, bizzat kendim ilgilendiğimi takipçilerimle hep paylaştım. Stil olarak sadelik ön planda olması gerektiğini düşündüğüm içinde, beyaz renklerini siyahla karıştırıp, çok hafifte altın renkleriyle harmanlayıp, ortaya yenilikçi ve gözü yormayan bir tasarım çıkarttık diyebilirim"

Sosyal medyada paylaşımlarına binlerce beğeni alıp, influencer yolunda ilerleyen Gediz Sivri; "Biliyorsunuz artık herkes evde, dışarı çıkma, sosyalleşme gibi durumlar geçici olarak rafa kaldırıldı. Evde olduğumuz içinde artık evi daha rahat ve ferah bir yaşam alanı haline getirmek her zaman daha faydalı oluyor diyebilirim. Çok kalabalık eşyaların olduğu bir ev düşünsenize, temizle temizle bitmeyeceği, sürekli iş çıkacak bir süreç olacaktır. Bunun yerine daha minimalist, daha az yorucu ve sadelikten yana tasarımlar, dünya genelinde açık ara farkla tercih sebepleri arasında yer almaktadır. Pandemi süreci malum bildiğimiz üzere, sürekli steril ve fazla dokunmama üzerine kurulu bir hayatı yansıttığı için, evlerde de bu çok göz önünde bulundurulan bir hizmet diyebilirim. Özellikle çocuklu aileler, fazla eşya sıkıntısından çok muzdarip oldukları için, daha inovatif ve çok işlevli tasarımları tercih ettikleri gibi bir gerçek olduğunu bilmek gerekiyor."