Gediz Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi'nde karantina kaldırıldı.



Gediz'de korona virüs tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi'nde 12 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina uygulamasına son verildiği bildirildi. 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Beldede, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulaması kaldırıldı. Yapılan açıklamada "İlçemiz Yenikent beldemiz Gölcük ve Yenikent mahallelerinde, 21 Nisan 2020 tarihinde 2020/21 sayılı karar ile karantina altına alındı. Karantina süresi titizlikle uygulandı. 12 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Yenikent beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA