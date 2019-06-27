Son Dakika Haberleri: Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm'de Türkiye birincisi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm'de Türkiye birincisi oldu

1 saat önce

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa'da 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atletin katılımıyla birlikte yapılan yarışlarda Gedizli Hasan Çağrı Akan U20 yaş grubunda 100 metre yarışlarında 10,84 saniye ile Türkiye 1.si oldu.

Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm'de Türkiye birincisi oldu, System.String[]
Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa'da 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atletin katılımıyla birlikte yapılan yarışlarda Gedizli Hasan Çağrı Akan U20 yaş grubunda 100 metre yarışlarında 10,84 saniye ile Türkiye 1.si oldu.

13 Temmuzda İstanbul'da yapılacak olan Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Hasan Çağrı Akan kazandığı birincilik için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akan, "Çok mutlu ve gururluyum. Hocamın ve ailemin yüzünü kara çıkarmadım. Çalışmalarımızın karşılığını aldım. Önümüzdeki ay İstanbul'da yapılacak olan Balkan şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim için ayrıca heyecanlı ve gururluyum. Her zaman yanımda olan hocama ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Çağrı Akan'nın babası Vedat Akan; "Bizler çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz başarılar kısa sürede kazanılacak başarılar değildir. Şartlar ne olursa olsun sürekli ve yılmadan çalışmak zorundasınız. Eğer küçücük bir boşluk bırakırsanız kesinlikle sonuca ulaşamazsınız. Bunları bizzat yaşayıp gören birisi olarak söylüyorum. oğlumun özel yaşamı, beslenmesi, dinlenmesi, bireysel antrenman programı, dersleri vb. her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Çocuğumun geleceği söz konusu ise ben yorulmaya da, çalışmaya da, zamanımı vermeye de devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
atletizm şampiyonası, bursa, türkiye, hasan çağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm'de Türkiye birincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]