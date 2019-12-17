Gedizli kadın girişimciler Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gedizli kadın girişimciler Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Gedizli kadın girişimciler Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kadın Girişimciler, Türkiye'nin her yerinden 170'e yakın başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetinin tanıtıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Gedizli kadın girişimciler Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kadın Girişimciler, Türkiye'nin her yerinden 170'e yakın başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetinin tanıtıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.


Gediz'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla; kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetini tanıttığı fuara Gediz Belediyesi'nin Kadın Meclis üyeleri Şule Bilgili, Gülşen Şener Erkan, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut ve Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.


Türkiye Kooperatifler Fuarına; Gediz Belediye Başkanlığı'nın katkıları ile katılımlarını sağlayan Gedizli Kadın Girişimciler vermiş olduğu desteklerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Türkiye, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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