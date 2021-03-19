Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu

19.03.2021 12:33
Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, E-Twinning ve Erasmus projeleri kapsamında mezun olmuş başarılı öğrencileri ile söyleyişi düzenliyor.

Kütahya'nın Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, E-Twinning ve Erasmus projeleri kapsamında mezun olmuş başarılı öğrencileri ile söyleyişi düzenliyor.

Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu'ndan mezun olan gülle atmada 6 kez Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, dünya altıncılığı gibi başarılar elde eden milli sporcu Melih Gökalp ile söyleyişi gerçekleştirdi.

Başarılarının tesadüf olmadığını sürekli ve düzenli çalışma ile Milli takıma kadar yükseldiğini belirten milli sporcu Melih Gökalp, "Düzenli çalışma ile çok uzun yıllar boyunca çalıştım. Çok yarışma kaybettim ama pes etmedim. Düzenli bir çalışma ile başarılamayacak bir şey yok" dedi.

Başarılarını ailesi ve hocalarına borçlu olduğunu ifade eden Gökalp, "Ben 3. Sınıftayken ailem beni kilo vermem için jimnastiğe götürmüştü. Bir yıl sonra atletizme geçtim birkaç yıl boyunca koştum sonra antrenörüm Kenan Özcan gülle atmada daha iyi yerlere gelebileceğim için ona geçmemi söyledi. Ailem beni hep destekledi. Hocam kaybedip geldiğim zamanlarda bile yanımda oldu. Kaybettiğim dönemlerde, sporu bırakmayı düşündüğümde sırt çevirmeyerek hep yanımda oldular. Düştüğümde kaldırdılar. Onlara çok şey borçluyum" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Melih Gökalp, "Milli sporcu olmak hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Ukrayna'da ülkem adına çıktığım yarışmada 2.olmuştum. Hayatımda en gurur duyduğum andı. İnşallah ülkem adına daha çok başarılara imza atacağım. Bütün öğrenci kardeşlerime tavsiyem pes etmeden her zaman çalışmalarıdır. Mezun olduğum okulda bu öğrencilerle bir araya geldiğimiz için ve Milli sporcu olarak Gediz'e gurur yaşattığım için çok mutluyum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu
Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu
Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu
Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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